Елена Синица В Пермском крае 37 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровели ещё 34 человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших 24 жителя в возрасте 60 лет и старше.

Случаи заражения выявлены в Перми, Березниках, Суксунском, Пермском, Кудымкарском, Юсьвинском, Косинском и Уинском муниципальных и городских округах.





За сутки госпитализировано 13 человек. Вылечились от коронавируса 34 человека, умерших нет.

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