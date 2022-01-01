Елена Синица
В Пермском крае 37 новых случаев заражения коронавирусом
Выздоровели ещё 34 человека
Поделиться
Твитнуть
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших 24 жителя в возрасте 60 лет и старше.
Случаи заражения выявлены в Перми, Березниках, Суксунском, Пермском, Кудымкарском, Юсьвинском, Косинском и Уинском муниципальных и городских округах.
За сутки госпитализировано 13 человек. Вылечились от коронавируса 34 человека, умерших нет.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть