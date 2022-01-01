Елена Синица
Росавиация продлила запрет на полёты на юг России
Ограничения будут действовать до 30 июня
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Росавиация продлила запрет на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России. Ограничение будет действовать до 30 июня. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Авиакомпаниям рекомендовано совершать перелёты по альтернативным маршрутам.
Ограничения касаются следующих аэропортов: Ростов-на-Дону, Воронеж, Симферополь, Анапа, Геленджик, Белгород, Курск, Брянск, Липецк, Элиста и Краснодар.
Ограничения действуют со дня начала российской специальной операции на Украине 24 февраля. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.
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