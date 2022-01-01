Елена Синица

Профильный комитет ЗС поддержал повышение штрафов за безбилетный проезд

Окончательное решение буде принято на пленарном заседании 23 июня

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Автобус в Перми

  Константин Долгановский

Сегодня, 22 июня, состоялось заседание комитета краевого парламента по госполитике и местному самоуправлению. На нём члены комитета поддержали законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд.

Штраф за безбилетный проезд предлагается увеличить с 500 до 2,5 тыс. руб. за первое нарушение и до 5 тыс. руб. за повторное.

При этом для владельцев безлимитных проездных новые штрафы начнут действовать только осенью. Это объясняется тем, что порядок подтверждения их поездки будет разработан к сентябрю.

Кроме этого, была принята поправка о смягчении наказания для тех, кто не приложил проездной к валидатору. При первом нарушении предусмотрено предупреждение, при повторном — штраф 500 руб.

Окончательное решение будет принято на пленарном заседании парламента 23 июня.

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