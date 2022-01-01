Елена Синица Профильный комитет ЗС поддержал повышение штрафов за безбилетный проезд Окончательное решение буде принято на пленарном заседании 23 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 22 июня, состоялось заседание комитета краевого парламента по госполитике и местному самоуправлению. На нём члены комитета поддержали законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд.

Штраф за безбилетный проезд предлагается увеличить с 500 до 2,5 тыс. руб. за первое нарушение и до 5 тыс. руб. за повторное.





При этом для владельцев безлимитных проездных новые штрафы начнут действовать только осенью. Это объясняется тем, что порядок подтверждения их поездки будет разработан к сентябрю.





Кроме этого, была принята поправка о смягчении наказания для тех, кто не приложил проездной к валидатору. При первом нарушении предусмотрено предупреждение, при повторном — штраф 500 руб.





Окончательное решение будет принято на пленарном заседании парламента 23 июня.

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