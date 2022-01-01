Елена Синица Пермский край попал в ТОП-10 по уровню развития ГЧП В регионе реализуется 106 таких проектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2021 года, Пермский край занял девятое место среди регионов страны по уровню развития государственно-частного партнёрства (ГЧП). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В рейтинге учитываются такие показатели, как динамика и опыт реализации проектов ГЧП, нормативно-правовая база. Пермский край поднялся в рейтинге на четыре строчки за счёт высокой оценки работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам ГЧП, говорят в ведомстве.





Сейчас в регионе реализуются 106 проектов ГЧП. Большинство из них связаны со сферой ЖКХ. Общий объём инвестиций по проектам составляет 53,2 млрд руб., из них 30,2 млрд руб. — частные инвестиции.





Кроме этого, Пермский край занял 15-е место в рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ. Регион оказался в числе победителей в номинации «Лучшая динамика индекса».

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