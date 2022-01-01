Дмитрий Махонин встретился с коллективом пермского молодежного театра – победителем «Театрального Приволжья» Победа в этом фестивале — своеобразная «Золотая Маска» для молодежных и детских театров Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 21 июня встретился с коллективом студенческого театра «17-ая Скрипка». Он стал абсолютным триумфатором окружного фестиваля «Театральное Приволжье», который в 2019 году был инициирован полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.





Дмитрий Махонин поздравил ребят с победой: «Благодаря вам и вашим «коллегам по цеху» Прикамье остается культурной столицей и местом притяжения талантливой молодежи. Своим примером вы вдохновляете школьников, студентов и работающую молодежь активнее участвовать в театральной жизни региона. Ежегодно растет количество ребят, которые участвуют в краевом этапе фестиваля «Театральное Приволжье». Здесь артисты-любители могут заявить о себе, выступить на большой сцене перед авторитетным жюри, обменяться опытом с единомышленниками из других регионов».





Губернатор заявил, что краевые власти будут продолжать поддерживать театральное искусство в регионе, в том числе молодежное.





Напомним, в этом году в финале проекта «Театральное Приволжье» участвовали 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов. Постановка пермяков признана победителем в номинации «Лучший молодежный спектакль». Кроме того, его руководитель Юлия Артемьева выиграла в режиссерском конкурсе, а в категории «Лучшая актриса» первое место заняла исполнительница главной роли в спектакле Милена Колесникова.





Министр культуры Алла Платонова отметила, что победа в фестивале «Театральное Приволжье» — своеобразная «Золотая Маска» для молодежных и детских театров.





Отметим, авторский студенческий театр «17-я Скрипка» существует в Пермском национальном исследовательском политехническом университете с 2014 года. На данный момент в репертуаре театра — семь спектаклей и множество номеров театрального и оригинального жанров.









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