Елена Синица
В Губахе во время ремонта крыши погиб рабочий
Возбуждено уголовное дело
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В Губахе во время капитального ремонта крыши многоквартирного дома погиб 20-летний рабочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Уточняется, что при выполнении работ были нарушены правила безопасности. В результате молодой человек, занимающийся утеплением кровли, упал с крыши дома. От полученных травм он скончался на месте.
Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас проводится сбор и закрепление доказательной базы.
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