Елена Синица В Губахе во время ремонта крыши погиб рабочий Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

В Губахе во время капитального ремонта крыши многоквартирного дома погиб 20-летний рабочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Уточняется, что при выполнении работ были нарушены правила безопасности. В результате молодой человек, занимающийся утеплением кровли, упал с крыши дома. От полученных травм он скончался на месте.





Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас проводится сбор и закрепление доказательной базы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.