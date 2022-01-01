Мария Сыропятова
В Перми могут построить новый участок улицы для третьего моста через Каму
В краевом минтрансе считают, что о проектных решениях говорить преждевременно до завершения проектирования третьего моста
Улицу Лермонтова в Камской долине могут продлить, построив новый участок для обеспечения подъездных путей к третьему Камскому мосту. По словам источника «Нового компаньона», планы на развитие улично-дорожной сети в Камской долине обусловлены намерениями по строительству третьего моста через Каму. Сейчас улица Лермонтова протянута от улицы Спешилова в районе ТРК «СпешиLove» до улицы Маршала Жукова. После строительства третьего моста через Каму её могут продлить до улицы Борцов Революции.
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