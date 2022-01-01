Мария Сыропятова В Перми могут построить новый участок улицы для третьего моста через Каму В краевом минтрансе считают, что о проектных решениях говорить преждевременно до завершения проектирования третьего моста Поделиться Твитнуть

Улицу Лермонтова в Камской долине могут продлить, построив новый участок для обеспечения подъездных путей к третьему Камскому мосту. По словам источника «Нового компаньона», планы на развитие улично-дорожной сети в Камской долине обусловлены намерениями по строительству третьего моста через Каму. Сейчас улица Лермонтова протянута от улицы Спешилова в районе ТРК «СпешиLove» до улицы Маршала Жукова. После строительства третьего моста через Каму её могут продлить до улицы Борцов Революции.

В краевом минтрансе отмечают, что пока говорить о планах на расширение улично-дорожной сети рядом с местом, выбранным под третий Камский мост преждевременно.





«На сегодняшний день говорить о конкретных проектных решениях преждевременно, поскольку проект моста находится в стадии разработки», — прокомментировали ситуацию в профильном ведомстве.





Напомним, что в Перми определились с местом для третьего моста через Каму: он в левобережной части будет находиться в створе площади Гайдара с выходом на улицу Окулова. Недавно был определён и архитектурный облик нового моста. Краевой градсовет предпочёл однопилонный вантовый мост с асимметричным решением расположения вант и пролётов под условным названием «Чекан». По контракту подрядчик должен завершить проектирование моста в августе 2023 года.

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