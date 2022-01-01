Елена Синица В Прикамье женщина отсудила у больницы 200 тыс. руб. за отказ в операции Женщине отказались оперировать миому матки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае женщина отсудила у Краснокамской городской больницы 200 тыс. руб. за отказ в проведении операции. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда.

Поясняется, что в 2020 году женщина обратилась в больницу для обследования перед операцией миомы матки. Врачебная комиссия отказала в проведении операции с применением высокотехнологичной медпомощи (ВМП). По словам врачей, миома матки средних размеров не является показанием для проведения такого хирургического лечения.





Женщина посчитала такое решение незаконным и обратилась в суд. Судмедэкспертиза показала, что у женщины имеется лейомиома. Она лечится именно методом ВМП.





Краснокамский суд признал решение больницы незаконным и взыскал с медучреждения 200 тыс. руб. в пользу пациентки.

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