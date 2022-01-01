Елена Синица
Около 42% прикамцев хотят найти подработку
При этом 8% опрошенных уже имеют вторую работу
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В ближайшие три месяца 42% жителей региона хотели бы найти подработку. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на исследование портала hh.ru.
Примечательно, что ещё 43% опрошенных сообщили, что не заинтересованы в дополнительной работе, а 8% уже имеют подработку.
Чаще других заинтересованы в подработке представители сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (64%) «Рабочий персонал» (63%) и «Маркетинг, реклама, PR» (62%).
Напротив, не нуждаются в дополнительных источниках дохода представители сфер «Информационные технологии» (48%), «Добыча сырья» (45%) и «Высший менеджмент» (43%).
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