Елена Синица Около 42% прикамцев хотят найти подработку При этом 8% опрошенных уже имеют вторую работу Поделиться Твитнуть

В ближайшие три месяца 42% жителей региона хотели бы найти подработку. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на исследование портала hh.ru.

Примечательно, что ещё 43% опрошенных сообщили, что не заинтересованы в дополнительной работе, а 8% уже имеют подработку.





Чаще других заинтересованы в подработке представители сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (64%) «Рабочий персонал» (63%) и «Маркетинг, реклама, PR» (62%).





Напротив, не нуждаются в дополнительных источниках дохода представители сфер «Информационные технологии» (48%), «Добыча сырья» (45%) и «Высший менеджмент» (43%).

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