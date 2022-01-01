Мария Сыропятова В Перми ушёл из жизни бывший заведующий кафедрой «Автомобили и автомобильное хозяйство» Борис Балашов был известен участием в строительстве корпуса автодорожного факультета на комплексе ППИ Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

20 июня 2022 года на 90-ом году жизни ушёл из жизни кандидат технических наук, доцент Борис Александрович Балашов. Об этом сообщает пресс-служба пермского политехнического университета.

Борис Балашов в период с 1977 по 1988 годы возглавлял кафедру «Автомобили и автомобильное хозяйство». Начал работать в Перми после окончания в 1962-ом году Московского авиационного института.

Борис Балашов известен активным участие в строительстве комплекса ППИ. Он возглавлял штаб по строительству, участвовал в строительстве корпуса автодорожного факультета.





Прощание состоится 24 июня с 10:00 до 11:00 часов по адресу ул. Старцева, 61, большой зал.

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