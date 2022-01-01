С «Дома офицеров» снимут вывеску с буквой «Z»
Демонтировать баннер учреждение обязала Инспекция по охране объектов культурного наследия
Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края объявила ФГУ «Дом офицеров Пермского гарнизона» Минобороны России предостережение о немедленном демонтаже вывески с символом «Z» со здания Дома офицеров. Об этом в своих соцсетях сообщила общественная активистка Алёна Подлесных, которая обратилась с соответствующим заявлением в Инспекцию.
Напомним, буква «Z» появилась на здании Дома офицеров в начале апреля. При этом в инспекции отмечают, что с ними размещение вывески на памятнике культурного наследия не согласовывали.
Отметим, что на фасаде здания Законодательного собрания Пермского края уже на протяжении месяца в ночное время окна светятся в форме буквы «Z».
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