С «Дома офицеров» снимут вывеску с буквой «Z» Демонтировать баннер учреждение обязала Инспекция по охране объектов культурного наследия Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края объявила ФГУ «Дом офицеров Пермского гарнизона» Минобороны России предостережение о немедленном демонтаже вывески с символом «Z» со здания Дома офицеров. Об этом в своих соцсетях сообщила общественная активистка Алёна Подлесных, которая обратилась с соответствующим заявлением в Инспекцию.

Напомним, буква «Z» появилась на здании Дома офицеров в начале апреля. При этом в инспекции отмечают, что с ними размещение вывески на памятнике культурного наследия не согласовывали.

Отметим, что на фасаде здания Законодательного собрания Пермского края уже на протяжении месяца в ночное время окна светятся в форме буквы «Z».





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