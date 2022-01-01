Елена Синица Пермяка осудили за хищение 1,3 млн руб. у жителей Он это делал с помощью кредитных договоров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми осудили мужчину за хищение у граждан с помощью кредитных договоров свыше 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Поясняется, что мужчина подыскивал людей, нуждающихся в деньгах. Под влиянием обмана они выступали заёмщиками в банках и кредитных организациях. На эти деньги они покупали необходимый мошеннику товар. Полученным товаром, как и деньгами, мужчина распоряжался по своему усмотрению.





Для убедительности виновный производил несколько кредитных платежей. Затем платить взносы перестал. Кроме этого, у мужчины был арендованный автомобиль, который он продал без ведома собственника.





От действий мужчины пострадало11 человек.





Суд приговорил его к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также назначен штраф в размере 8 тыс. руб. и взысканы средства в размере причинённого ущерба.

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