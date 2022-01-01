Елена Синица Главным страхом по поводу работы для россиян является увольнение На втором месте невыплата зарплаты и страх остаться недооценённым Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Для 13% россиян главным страхом по поводу работы является увольнение. Такие данные приводит портал по поиску работы SuperJob.

Ещё для 4% опрошенных страшнее всего невыплата или задержка зарплаты. Столько же респондентов боятся остаться недооценёнными. Отсутствия перспектив в карьере и зарплате опасаются 3% россиян.





Около 2% респондентов сообщили, что боятся руководства, банкротства предприятия или не справиться со своими обязанностями. По 1% россиян пугают нестабильность, отношения в коллективе, обман со стороны работодателя, возрастная дискриминация и переработки. Также по 1% опасаются остаться на текущей работе надолго, потерять здоровье и не выполнить рабочие задачи в срок.





Кроме этого, опрашиваемые говорили о том, что боятся агрессии со стороны клиентов, проблем с оборудованием и интернетом, выгорания, нехватки квалификации и невостребованности своей специальности.





Примечательно, что мужчины чаще женщин опасаются увольнения и бесперспективности в карьере. Для женщин страшнее задержки зарплаты, недооцененность и банкротство предприятия.





О страхах, связанных с работой, сейчас россияне говорят реже: 56% — в 2022 году, 68% — в 2019 году. Значительно выросло число тех, кто боится потерять работу: сегодня таковых 13% против 8% в прошлом году.

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