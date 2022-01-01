Елена Синица В Перми возле школы сбили 11-летнего ребёнка Причинён тяжкий вред здоровью Поделиться Твитнуть

Отдел краевого следкома по Кировскому району возбудил уголовное дело по факту травмирования школьника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Поясняется, что 15 июня 11-летний мальчик вышел из ворот школы и пошёл по территории временной строительной площадки вдоль школьного забора. В это время водитель «КАМАЗа», не убедившись в безопасности манёвра, начал движение задним ходом и наехал на ребёнка.





В результате был причинён тяжкий вред здоровью. Школьника госпитализировали в медучреждение. Ему оказывается квалифицированная помощь.





Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).





Сейчас следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, допрашиваются свидетели происшествия.

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