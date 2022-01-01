Елена Синица Строительство нового зоопарка в Перми подорожало на 600 млн рублей Причина — удорожание стройматериалов Поделиться Твитнуть

Строительство зоопарка

permkrai.ru

Стоимость строительства нового зоопарка в Перми увеличилась на 600 млн руб. Соответствующая информация содержится в финансово-экономическом обосновании к поправкам в бюджет региона на 2022-2024 годы.

Согласно данным Адресной инвестиционной программы, теперь зоопарк обойдётся в 5,99 млрд руб. Так, строительство первой очереди оценивается в 3 млрд руб., второй — в 1,35 млрд руб. Ещё 1,51 млрд руб. необходимы для художественного оформления экспозиций и интерьеров зон, 37,3 млн руб. — для выноса аэрологической станции.





Как пояснили «Новому компаньону» в краевом минстрое, удорожание произошло после корректировки проекта. Корректировка была связана с изменением требований по содержанию животных и удорожанием строительных материалов.





Ранее сообщалось, что на месте старого зоопарка в 2023 году появится общественное пространство.

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