Елена Синица Экс-главврача краевого медучреждения осудили за получение взятки Общая сумма взяток составила более 110 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Орджоникидзевский суд Перми вынес приговор бывшему главврачу Пермского краевого специализированного дома ребёнка. Она признана виновной в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Поясняется, что в 2015-2018 годах виновная получала от своей подчинённой взятки. Деньги предназначались за покровительство и попустительство по службе, лояльное отношение к выполнению поручений, решение вопросов предоставления отпусков, а также за меры поощрения.





Общая сумма взяток составила более 110 тыс. руб. Виновную приговорили к штрафу 200 тыс. руб. Кроме этого, ей запрещено два года занимать должности на госслужбе в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, а также с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

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