Елена Синица В Пермском крае за май выдали 18,8 тыс. кредиток Это на 5,1% больше, чем в апреле Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае 2022 года жителям Пермского края выдали 18 807 кредитных карт. Это на 5,1% больше, чем за апрель (17 899). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, с таким показателем Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров, заняв 16 место.





В целом по стране за май выдали 0,97 млн кредитных карт, что на 6% больше, чем в апреле (0,91 млн).





Больше всего кредиток в мае 2022 года выдали в Москве (71,3 тыс.), Московской области (51,5 тыс.), Санкт-Петербурге (39,1 тыс.), Краснодарском крае (38,6 тыс.) и Республике Башкортостан (34,2 тыс.).

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