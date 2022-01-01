Елена Синица Для 77% жителей Пермского края поиск работы сейчас критичная задача Это самый высокий показатель за последние пять кварталов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Около 77% жителей Пермского края сообщили, что поиск нового места работы сейчас критичен для них или их семьи. Такие данные приводит портал hh.ru.

Отмечается, что это самый высокий показатель за последние пять кварталов. Так, в первом квартале 2022 года трудоустройство было критично для 68% соискателей, в четвёртом квартале 2021 года — для 73%, в третьем квартале 2021 года — для 70%, а во втором квартале 2021 года, то есть ровно год назад, — также для 70%.





Порядка 20% опрошенных отметили, что поиск работы не является для них критично важной задачей.





На данный момент чаще других о критичности трудоустройства говорили представители таких сфер, как «Сельское хозяйство» (83%), «Транспорт, логистика, перевозки» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 81%).





Напротив, поиск работы не принципиально важен для работников сфер «Спорт, салоны красоты» (29%), «Медицина, фармацевтика» и «Информационные технологии» (по 25%).

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