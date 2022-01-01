Елена Синица Пермский край занял 40-е место по доходам населения среди регионов страны За чертой бедности в 2021 году жили 12,8% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край занял 40-е место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения. Такие данные приводит РИА Новости.

Поясняется, что, по данным на 2021 год, в Пермском крае за чертой бедности находилось 12,8% населения. При этом показатель отношения средних доходов к фиксированному набору составил 1,45. В среднем по России эти показатели составляют 11% и 1,59, отмечают в издании.





Лидерами рейтинга стали стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе показатель отношения средних доходов к фиксированному набору составил 3,1. На втором месте Ненецкий автономный округ со значением 2,78. Далее в рейтинге идут Москва (2,48), Чукотский автономный округ (2,39) и Магаданская область (2,28).





Аутсайдерами рейтинга стали республики Тыва (0,93), Ингушетия (0,95), Алтай (0,98), Калмыкия (1) и Карачаево-Черкесская республика (1).

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