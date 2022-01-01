Елена Синица Назначен директор Пермского УрО РАН Им избран Олег Плехов Поделиться Твитнуть

Фото: Информационный портал профессоров РАН

Избран директор Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук. На эту должность 17 июня был назначен замдиректора института механики сплошных сред УрО РАН Олег Плехов. Об этом сообщатся в протоколе трудового коллектива центра.

Как уточняется в протоколе, за кандидатуру Олега Плехова проголосовали 512 человек. Кроме него, предлагались кандидатуры директора Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН Сергея Гейна (66 голосов) и заведующего отделом этнологических исследований отдела истории, археологии и этнографии Пермского научного центра УрО РАН Александра Черных (41 голос).





Олег Плехов — известный специалист в области механики деформируемого твёрдого тела, термодинамики процессов пластического деформирования и разрушения, экспериментальной механики. На его счету более 260 научных работ (индекс Хирша 18/15) и три патента.





Также он является профессором Пермского политеха и Пермского классического университета. Плехов подготовил четырёх кандидатов физико-математических наук.

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