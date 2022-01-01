Елена Синица От укусов клещей пострадали 12,3 тыс. жителей Пермского края В их числе 2,5 тыс. детей Поделиться Твитнуть

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С начала сезона в медучреждения региона из-за укусов клещей обратился 12 331 человек. В их числе 2553 ребёнка. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

В 62,3% случаев присасывание клещей произошло при посещении индивидуальных садов, в 29,3% — при посещении леса, в 8,4% — при посещении лесопарковых зон и других территорий.





При этом в 39,1% случаев клещи были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 4,2% — моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,3% — клещевым вирусным энцефалитом, 1,2% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.





К числу территорий риска по присасыванию клещей Роспотребнадзор отнёс Карагайский МО, Очёрский ГО, Верещагинский ГО, Частинский МО, Сивинский МО, Суксунский ГО, Берёзовский МО, Оханский ГО, Коми-Пермяцкий АО, Нытвенский ГО, Краснокамский ГО.

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