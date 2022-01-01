Елена Синица
На этой неделе в Прикамье потеплеет до +27
При этом возможны осадки
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Во вторник, 21 июня, в Пермском крае температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днём потеплеет до +17…+22. Возможны грозы и порывы ветра до 15 м/с. Об этом сообщает ВЕТТА.
В среду, 22 июня, также возможны кратковременные дожди. При этом воздух прогреется до +19...+24.
В четверг и пятницу также ожидается потепление — до +25…+27 градусов. Осадки возможны в отдельных районах региона.
По предварительным прогнозам, в выходные сохранится тёплая погода. Днём температура воздуха составит около +19…+24 градусов.
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