Елена Синица На этой неделе в Прикамье потеплеет до +27 При этом возможны осадки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 21 июня, в Пермском крае температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днём потеплеет до +17…+22. Возможны грозы и порывы ветра до 15 м/с. Об этом сообщает ВЕТТА.

В среду, 22 июня, также возможны кратковременные дожди. При этом воздух прогреется до +19...+24.





В четверг и пятницу также ожидается потепление — до +25…+27 градусов. Осадки возможны в отдельных районах региона.





По предварительным прогнозам, в выходные сохранится тёплая погода. Днём температура воздуха составит около +19…+24 градусов.

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