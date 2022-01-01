Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Куединском краеведческом музее проходит фестиваль «Культурно-историческое наследие Дягилевых» Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Куединским музеем

Пока в Перми культурная общественность ночи не спит, проводя время на концертах и вечеринках Дягилевского фестиваля, в Куеде подрастающее поколение творчески исследует наследие Сергея Дягилева и его семьи.

Сергей Дягилев, 150-летие со дня рождения которого отмечается в нынешнем году, родился 19 марта (по новому стилю 31) 1872 года в Новгородской губернии, однако его детство и ранняя молодость прошли в Перми. В городе сохранился дом семьи Дягилевых, где ныне находятся Дягилевская гимназия, общественный музей Дягилева и концертный зал, но в Пермском крае есть ещё несколько памятников, связанных с Сергеем Дягилевым и его семьёй: это церковь в селе Завод Никольский и комплекс строений в Бикбарде Куединского района. Именно там впервые в этом году проходит фестиваль «Культурно-историческое наследие Дягилевых» — цикл культурных и образовательных мероприятий, посвящённых жизни и деятельности семьи Дягилевых в Бикбарде. В качестве его организатора выступают Центр по реализации проектов в сфере культуры при поддержке краевого Минкульта и Куединский музей, который выиграл на реализацию этого проекта грант на краевом музейном конкурсе.

В программе фестиваля — арт-резиденция для художников с выездами на пленэр, по результатам которой будет обновлена экспозиция «Дягилевы в Бикбарде» (6+) в Куединском музее; литературно-музыкальные гостиные, художественные выставки, мастер-классы, экскурсии по местам, связанным с жизнью и деятельностью семьи Дягилевых и многое другое. Программу завершит театрализованный «Бал в усадьбе Дягилевых» (12+).

События фестиваля уже начались: 15 июня на импровизированном балконе у Детской школы искусств в Куеде была проведена литературно-музыкальная гостиная «Встречи на балконе». Сергей Дягилев тепло вспоминал балкон в своём бикбардинском доме, когда рассказывал о детстве: «Балкон был обыкновенный: российский, деревянный, с колоннами, под крышей; тянулся вдоль всего фасада…» Это было излюбленное место отдыха семьи Дягилевых и, конечно, маленького «барчонка», как называли Серёжу местные крестьяне. Вместе с няней Авдотьей он часто проводил время на балконе, где сказывались сказки, прибаутки, пелись песни, звучала музыка.

Нынче зрителями «балконных» посиделок стали 150 куединских школьников, посещающих летние школьные площадки. В течение часа участники литературно-музыкальной гостиной — воспитанники детской школы искусств им. А.П. Собянина, детский фольклорный ансамбль «Перепелушки», библиотекари Куединской межпоселенческой детской библиотеки, учащиеся Бикбардинской основной школы — читали стихи, пели, играли на баяне. В духе XIX века разыгрывали деревенские фольклорные игры, отгадывали загадки… Здесь было всё то, что когда-то происходило на дягилевском балконе.

Начался и детский художественный пленэр в Бикбарде. 31 мая 20 детей, обучающихся живописи в детской школе искусств им. А.П. Собянина, собрались в Куединском краеведческом музее, чтобы услышать рассказ о жизни Дягилевых в Бикбарде, а 2 июня выехали в Бикбарду, чтобы увидеть эти места своими глазами. В течение двух дней юные художники ходили с экскурсиями по дягилевским местам, посетили сельский музей, обследовали усадьбу Дягилевых и здание Рождество-Богородицкой церкви (ныне — Дом культуры), где сохранились росписи, выполненные Василием Верещагиным.

Каждый из участников выбрал живописное место, которое запечатлел в виде пейзажа. Особой популярностью пользовался вид на пруд — он в Бикбарде действительно замечательный.

Работы, созданные на пленэре, станут основой передвижной выставки «Несравненная Бикбарда» (6 +).

Сергей Павлович Дягилев в юности пытался писать музыку. Сильно не преуспел, однако один его романс на стихи Алексея Константиновича Толстого пользовался в своё время большой популярностью. Вот эти стихи:

Ты помнишь ли, Мария,

Один старинный дом

И липы вековые

Над дремлющим прудом?

Безмолвные аллеи,

Заглохший, старый сад,

В высокой галерее

Портретов длинный ряд?

Ты помнишь ли, Мария,

Вечерний небосклон,

Равнины полевые,

Села далекий звон?

За садом берег чистый,

Спокойный бег реки,

На ниве золотистой

Степные васильки?

И рощу, где впервые

Бродили мы одни?

Ты помнишь ли, Мария,

Утраченные дни?

Знающие люди считают, что романс удался Дягилеву потому, что стихотворный текст напомнил ему о Бикбарде, и он писал музыку с особым чувством ностальгии по самым любимым местам, где прошло его детство.

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