Олеся Максименко В Пермском крае 36 новых случаев COVID-19 Заболевшие выявлены в 14 муниципалитетах региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Прикамье выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом.

В числе заболевших — 11 жителей старше 60 лет, находящиеся в группе риска. За этот же период выздоровели 29 пациентов, умерших нет.

Новые диагнозы COVID-19 поставлены жителям 14 территорий Пермского края: Перми, Березников, Кизела, Бардымского, Верещагинского, Карагайского, Краснокамского, Кунгурского, Октябрьского, Очёрского, Соликамского, Суксунского, Чайковского и Чусовского округов.

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