Олеся Максименко
В Пермском крае 36 новых случаев COVID-19
Заболевшие выявлены в 14 муниципалитетах региона
По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Прикамье выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом.
В числе заболевших — 11 жителей старше 60 лет, находящиеся в группе риска. За этот же период выздоровели 29 пациентов, умерших нет.
Новые диагнозы COVID-19 поставлены жителям 14 территорий Пермского края: Перми, Березников, Кизела, Бардымского, Верещагинского, Карагайского, Краснокамского, Кунгурского, Октябрьского, Очёрского, Соликамского, Суксунского, Чайковского и Чусовского округов.
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