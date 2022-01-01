Летний органный марафон Пермской филармонии продолжит органист Михаил Павалий Поделиться Твитнуть

Заслуженный артист Кубани, первый и единственный органист Краснодарского края, главный органист и хранитель органа Краснодара, органист Зала органной и камерной музыки Сочинской филармонии, один из организаторов Международного фестиваля органной музыки, ежегодно проводимого в Краснодаре, исполнит сочинения Баха, Брунса, Регера, Вавилова — Каччини, Малюченко (6+) .

Значительную часть концертной программы составят сочинения Иоганна Себастьяна Баха.

Прозвучат 5 хоралов из знаменитого цикла «Органная книжечка». Сборник Orgel-Büchlein или «Органная книжечка» по праву считается словарём музыкального языка Баха, с характерным для него лаконизмом формы и проникновенностью образного содержания. Все хоральные прелюдии «Органной книжечки» — это небольшие звуковые картины, полные чудесной поэтической выразительности. Каждая из миниатюр представляет собой совершенный образец барочной органной музыки. Наиболее известная из них — «Я взываю к Тебе, Господь Иисус Христос» — звучит в фильме «Солярис» А. Тарковского.

Творчество И.-С. Баха будет также представлено одним из самых масштабных и драматичных его органных сочинений — Прелюдией и фугой до минор.

Музыка великого Баха прозвучит в окружении сочинений немецких композиторов — представителей разных эпох. Концерт откроется Прелюдией и фугой ми минор Николауса Брунса — предшественника Баха. Это блестящее сочинение выдающегося композитора эпохи барокко увлекает своей безудержной энергией.

Последователь И.-С. Баха, композитор эпохи позднего романтизма Макс Регер представлен своим самым популярным сочинением — «Интродукцией и Пассакалией ре минор». Его отличает ясность формы, выразительность мелодических линий и воодушевлённый, страстный характер изложения.

Программу концерта украсит завораживающая мелодия Ave Maria. Знаменитая музыкальная версия композитора Владимира Вавилова, больше известная как «Ave Maria Джулио Каччини», прозвучит в переложении Михаила Павалия для органа.

В программу концерта органист включил произведение «Постскриптум» Вадима Малюченко. Это сочинение современного краснодарского композитора Михаил Павалий с успехом исполнял во многих городах России, в Абхазии, Германии, Польше и Финляндии.

Концертный вечер завершит одно из самых известных и мощных произведений, когда-либо созданных для органа, — Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха.

Михаил Павалий родился в Тарту. Его первым профессиональным педагогом была выдающаяся органистка, солистка Рижского Домского собора Евгения Лисицына. В 1990 году он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу органа у профессора Нины Оксентян. Принимал участие в международных мастер-классах у Лео Кремера, Ханса Гебхардта в Германии и у Хосе Уриола в Испании.

С 1994 года является главным органистом и хранителем органа в Краснодаре. Его разнообразную творческую деятельность составляют сольные концерты, ансамблевые программы, выступления в качестве солиста с оркестром. Музыкант много гастролирует по России, выступает с концертными программами в Зале органной и камерной музыки города Сочи. Зарубежные концертные выступления состоялись в городах Прибалтики, Финляндии, Австрии, Германии, Белоруссии, Украины, США.

Михаил Павалий — один из организаторов Международного фестиваля органной музыки, ежегодно проводимого в Краснодаре.

14 июля в 19.00. Органный концертный зал.

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