Мария Сыропятова Жилой комплекс за ТРК «Столица» будет достраивать компания из Ижевска за 525 млн рублей Работы по контракту должны быть завершены в течение полутора лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Победителем конкурса на завершение работ по строительству жилого комплекса «Столичный» (ул. Декабристов, 97 в Перми) объявлено ООО «Куб» из Ижевска. Согласно протоколу на портале госзакупок, работы будут проведены за 524,9 млн руб. Начальная (максимальная) стоимость работ составляла 538 млн руб. Всего в торгах принимали участие две компании: второй участник ООО «СФ Основание», зарегистрированное в Казани.

Жилой дом (22 этажа с офисными помещениями и автостоянкой) должен быть введён в эксплуатацию в течение полутора лет после заключения контракта с подрядчиком.

Долгострой расположен на трёх земельных участках общей площадью 5,6 тыс. кв. м. В доме запланировано 140 квартир общей площадью 16,1 тыс. кв. м. Офисные помещения расположены на 869,6 кв. м.

Проектные работы на достройку жилого дома были проведены в 2021 году. Проектировщик — ООО «Пермоблпроект».

Напомним, стройка ЖК «Столичный» была начата в 2006 году, однако из 22 этажей было возведено только 19, и в 2011-м компания-застройщик ООО «Гран-1» была признана банкротом, в отношении её руководства возбуждены уголовные дела из-за хищения средств.

В 2015 году бывший гендиректор компании Михаил Ощепков был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорён к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 600 тыс. руб. Позднее приговор был изменён на семь лет колонии, штраф снижен на 100 тыс. руб.

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