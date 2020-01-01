Началась разработка проектов достройки трёх проблемных домов Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Фондом защиты прав дольщиков Пермского края заключены контракты на разработку проектно-сметной документации для достройки трёх проблемных домов, расположенных на пр. Декабристов, 97; ул. Адмирала Ушакова, 34; ул. Кировоградской, 68а. Об этом сообщают в краевом минстрое.

Проект достройки дома на пр. Декабристов, 97 разработает ООО «Пермоблпроект». По домам на ул. Адмирала Ушакова, 34 и ул. Кировоградской, 68а проектирование проведут ООО «ПрофПроект» и ООО «ИнвестПроект» соответственно. Срок работ по каждому дому составит 10,5 месяца.



В 2022 году, после проектирования, будут объявлены конкурсы на достройки. Завершить строительство объектов планируется в срок не более трёх лет. Дольщикам будут переданы 336 квартир.



Из трёх домов наиболее крупный — на пр. Декабристов. В нём дольщикам должны быть переданы 138 квартир. По поручению губернатора Дмитрия Махонина обследование технического состояния этого дома прошло опережающими темпами.

«Строительство дома остановилось в 2014 году. Всё это время объект находился без консервации. Обследование показало, что ряд конструктивных элементов нужно заменить или усилить. Кроме того, требуется заново выполнить некоторые строительные работы, которые были сделаны некачественно. Важно, чтобы дольщики заехали в безопасное жильё, поэтому разработка проекта — значимый этап, который требует времени», — пояснили в Регфонде.

Обследование домов на ул. Адмирала Ушакова, 34 и ул. Кировоградской, 68а будет проведено в рамках проектно-изыскательских работ. Этап обследования обязателен для достройки каждого проблемного дома.



Напомним, вопрос восстановления прав обманутых дольщиков Дмитрий Махонин держит на личном контроле. Благодаря его участию в переговорах с Федеральным фондом защиты прав дольщиков на сегодняшний день уже приняты решения о достройке 18 проблемных домов и выплате компенсаций дольщикам 17 домов.



Напомним, информация о ходе достройке домов публикуется на сайте https://fond214pk.ru/ в разделе «Объекты».

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