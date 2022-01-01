Елена Синица
В Прикамье откорректировали список дней запрета на продажу алкоголя
Изменения коснулись Губахи, Кизела, Кунгура и Чусового
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В Пермском крае внесли изменения в список дней, когда запрещена розничная продажа алкоголя. Документ опубликован на сайте краевого правительства.
Так, в связи с Днём города в Губахе будет действовать запрет 2 июля. По этой же причине будет запрещена продажа алкоголя в Кизеле 9 июля.
Кроме этого, из-за открытия и закрытия "Небесной ярмарки" в Кунгуре продажу алкогольной продукции ограничат 25 июня и 2 июля. Также в городе будет действовать запрет 27 июня из-за Дня молодёжи.
Помимо этого, запрет из-за краевого Дня молодёжи введён в Чусовом 26 июня.
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