Елена Синица В Прикамье откорректировали список дней запрета на продажу алкоголя Изменения коснулись Губахи, Кизела, Кунгура и Чусового Поделиться Твитнуть

В Пермском крае внесли изменения в список дней, когда запрещена розничная продажа алкоголя. Документ опубликован на сайте краевого правительства.

Так, в связи с Днём города в Губахе будет действовать запрет 2 июля. По этой же причине будет запрещена продажа алкоголя в Кизеле 9 июля.





Кроме этого, из-за открытия и закрытия "Небесной ярмарки" в Кунгуре продажу алкогольной продукции ограничат 25 июня и 2 июля. Также в городе будет действовать запрет 27 июня из-за Дня молодёжи.





Помимо этого, запрет из-за краевого Дня молодёжи введён в Чусовом 26 июня.

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