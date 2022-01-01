Елена Синица В Пермском крае проведут капремонт четырёх железнодорожных переездов Ремонт запланирован в 2022 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2022 году в Пермском крае проведут капитальный ремонт четырёх железнодорожных переездов. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Ремонт планируется на перегонах Чайковская—Шабуничи, Шабуничи—Оверята, Балмошная—Лёвшино и на станции Ляды.





В планах — заменить заграждения переездов, настилы, дорожные знаки, сигнальные столбики, водоотводные лотки. Кроме этого, пройдёт асфальтирование междупутья в границах переездов.





Всего на территории Пермского края эксплуатируется 143 железнодорожных переезда.

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