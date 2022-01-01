Елена Синица
В Пермском крае проведут капремонт четырёх железнодорожных переездов
Ремонт запланирован в 2022 году
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В 2022 году в Пермском крае проведут капитальный ремонт четырёх железнодорожных переездов. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
Ремонт планируется на перегонах Чайковская—Шабуничи, Шабуничи—Оверята, Балмошная—Лёвшино и на станции Ляды.
В планах — заменить заграждения переездов, настилы, дорожные знаки, сигнальные столбики, водоотводные лотки. Кроме этого, пройдёт асфальтирование междупутья в границах переездов.
Всего на территории Пермского края эксплуатируется 143 железнодорожных переезда.
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