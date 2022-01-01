Елена Синица Пермский край вошёл в ТОП-10 регионов по объёмам выданных автокредитов За май 2022 года в регионе было выдано 690 таких кредитов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за май 2022 года было выдано 690 автокредитов. Это на 52,3% больше, чем в апреле (453). В статистике учитываются кредиты как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, по объёмам выданных автокредитов Пермский край вошёл в ТОП-30 регионов-лидеров, заняв 10-е место.





В целом по стране за май было выдано 29,5 тыс. автокредитов, что на 53,3% больше по сравнению с апрелем (19,2 тыс.). Если же сравнивать с маем 2021-го, то количество выданных автокредитов, напротив, снизилось — на 66,7% (в мае 2021-го — 88,5 тыс.). Упал этот показатель и по сравнению с досанкционным февралём — на 59,1% (в феврале 2022-го — 72,2 тыс.).





Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в мае 2022 года было выдано в Москве (2,2 тыс.), Московской области (1,84 тыс.), Санкт-Петербурге (1,58 тыс.), а также в республиках Татарстан (1,5 тыс.) и Башкортостан (1,29 тыс.).

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