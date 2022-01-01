Елена Синица В Пермском крае 20 июня ожидаются дожди и грозы Возможны порывы ветра до 12 м/с Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС, в регионе днём 20 июня ожидается облачная погода с прояснениями.

Отмечается, что днём также возможны дожди, местами грозы. Ветер ночью будет юго-западный, южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.





Днём ветер будет южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 7…12°, днём 16…21°.

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