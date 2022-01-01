Елена Синица Назначен новый руководитель первого отдела по особым делам краевого следкома Отдел возглавил следователь из Кирова Поделиться Твитнуть

Первый отдел по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю возглавил подполковник юстиции Александр Казаков. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Александр Казаков работает в следственных органах с 2007 года. До перехода в следком Пермского края работал следователем по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Кировской области.





Предыдущий руководитель отдела краевого СКР полковник юстиции Дмитрий Иванов покинул эту должность весной и ушёл на пенсию.

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