Елена Синица Порядка 63% жителей края считают, что труд медработников оплачивается недостойно Обратной точки зрения придерживаются 19% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Около 28% жителей Пермского края считают, что зарплата врачей должна составлять от 100 тыс. руб. в месяц. Такие данные приводит портал по поиску работы hh.ru.

Ещё 38% опрошенных считают достойной для врачей зарплату от 61 до 100 тыс. руб., 19% — от 30 до 60 тыс. руб. Уровень зарплаты врачей до 30 тыс. руб. не показался приемлемым никому из опрошенных. Остальные затруднились ответить.





При этом 59% респондентов отмечают, что медсёстры должны иметь доход 30-60 тыс. руб. в месяц. Ещё 19% считают, что достойная зарплата для медицинских сестёр — 61-100 тыс. руб., 13% — в пределах 30 тыс. руб., 3% — более 100 тыс. руб.





В целом же, 63% жителей региона считают, что труд медицинских работников сейчас оплачивается недостойно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 19%, остальные затруднились ответить.





Примечательно, что по данным портала, средняя предлагаемая зарплата в вакансиях врачей по России составляет 67,6 тыс. руб., а в вакансиях медицинских сестёр — 40,9 тыс. руб. В Пермском крае врачам в среднем предлагают 63,1 тыс. руб., медсёстрам — 31,6 тыс. руб.

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