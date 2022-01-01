Елена Синица За сутки в Пермском крае случилось шесть ДТП Также произошло 11 пожаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За сутки в Пермском крае произошло шесть ДТП и 11 пожаров. Такие данные приводит краевое МЧС.

Так, пожары произошли в частных домах в Лысьвенском, Чусовском и Очёрском ГО, в многоквартирном доме в Чернушинском ГО. Кроме этого, случились возгорания в неэксплуатируемых строениях в Свердловском, Дзержинском и Орджоникидзевском районах Перми.





Помимо этого, МЧС приезжали на пожары в кафе в Мотовилихинском районе. Также произошло загорание автомобиля в Индустриальном районе.





В Чайковском ГО зафиксировано происшествия с участием пешехода и транспортного средства, в Березниках и Губахинском МО — наезд транспорта на препятствие. Кроме этого, в Юсьвинском МО произошёл съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспорта.

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