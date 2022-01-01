Елена Синица
На Парковом в нежилом здании произошёл пожар
Его тушили 15 пожарных
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В Перми в субботу в 18:53 в нежилом здании произошёл пожар. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.
К месту пожара прибыло 15 человек личного состава и четыре единицы техники. Приблизительная площадь пожара составила 30 кв. м.
Погибших и пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в 19:28.
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