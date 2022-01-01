Олеся Максименко
В Пермском крае выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом
Более половины заболевших — жители старше 60 лет
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По данным Роспортебнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае поставлено 36 новых диагнозов COVID-19.
Более половины заболевших — 20 человек — жители в возрасте 60 лет и старше.
Новые случаи коронавируса выявлены в Перми, Чайковском, Бардымском, Кишертском, Октябрьском, Чернушинском и Чусовском округах.
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