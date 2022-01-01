Олеся Максименко В Пермском крае выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом Более половины заболевших — жители старше 60 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспортебнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае поставлено 36 новых диагнозов COVID-19.

Более половины заболевших — 20 человек — жители в возрасте 60 лет и старше.

Новые случаи коронавируса выявлены в Перми, Чайковском, Бардымском, Кишертском, Октябрьском, Чернушинском и Чусовском округах.

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