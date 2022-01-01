Утверждён облик реконструируемой кадетской школы в Перми
Оба корпуса разместятся по адресу ул. Целинная, 15
Власти Перми показали как будет выглядеть кадетская школа по ул. Целинная, 15 после реконструкции.
Как уточнили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города, реконструкция проводится в существующем здании, но будет построен и новый корпус, его соединят с существующей частью переходом на уровне второго этажа. Вся школа будет рассчитана на 700 учащихся с 5-го по 11-й класс.
Отделку фасада планируется сделать из керамогранитных панелей в следующих цветах – насыщенный чёрный, тёмно-серый, белый, бордо, также для отделки будут использоваться сендвич-панели. На фасаде здания будет размещен корпусный знак.
Цветовое решение и применяемые материалы обеспечат комплексное решение всех элементов фасадов, единство архитектурного облика здания, отметили в департаменте.
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