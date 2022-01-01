Утверждён облик реконструируемой кадетской школы в Перми Оба корпуса разместятся по адресу ул. Целинная, 15 Поделиться Твитнуть

кадетская школа на ул. Целинной, 15

Администрация Перми

Власти Перми показали как будет выглядеть кадетская школа по ул. Целинная, 15 после реконструкции.

Как уточнили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города, реконструкция проводится в существующем здании, но будет построен и новый корпус, его соединят с существующей частью переходом на уровне второго этажа. Вся школа будет рассчитана на 700 учащихся с 5-го по 11-й класс.

Отделку фасада планируется сделать из керамогранитных панелей в следующих цветах – насыщенный чёрный, тёмно-серый, белый, бордо, также для отделки будут использоваться сендвич-панели. На фасаде здания будет размещен корпусный знак.

Цветовое решение и применяемые материалы обеспечат комплексное решение всех элементов фасадов, единство архитектурного облика здания, отметили в департаменте.

кадетская школа на ул.Целинной, 15

Администрация Перми

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.