Елена Синица На следующей неделе горячую воду отключат в четырёх районах Перми Причина — гидравлические испытания Поделиться Твитнуть

С 20 июня в Перми вновь запланированы отключения горячей воды. Причина — гидравлические испытания. В этот раз отключения коснутся части Индустриального, Дзержинского, Свердловского и Кировского районов.

Так, с 20 июня по 4 июля горячей воды не будет:





В эти же даты отключат горячую воду по адресам:





С 22 июня по 6 июля отключат горячее водоснабжение:





Кроме этого, отключения запланированы с 27 июня по 11 июля:





С полным списком домов, где запланированы отключения горячей воды можно здесь.

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