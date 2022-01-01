Елена Синица
На следующей неделе горячую воду отключат в четырёх районах Перми
Причина — гидравлические испытания
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С 20 июня в Перми вновь запланированы отключения горячей воды. Причина — гидравлические испытания. В этот раз отключения коснутся части Индустриального, Дзержинского, Свердловского и Кировского районов.
Так, с 20 июня по 4 июля горячей воды не будет:
В эти же даты отключат горячую воду по адресам:
С 22 июня по 6 июля отключат горячее водоснабжение:
Кроме этого, отключения запланированы с 27 июня по 11 июля:
С полным списком домов, где запланированы отключения горячей воды можно здесь.
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