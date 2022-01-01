Елена Синица

На следующей неделе горячую воду отключат в четырёх районах Перми

Причина — гидравлические испытания

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Кран нет воды

  yandex.ru

С 20 июня в Перми вновь запланированы отключения горячей воды. Причина — гидравлические испытания. В этот раз отключения коснутся части Индустриального, Дзержинского, Свердловского и Кировского районов.

Так, с 20 июня по 4 июля горячей воды не будет:
с 20 по 4 (1)

В эти же даты отключат горячую воду по адресам:
с 20 по 4 (2)

С 22 июня по 6 июля отключат горячее водоснабжение:
с 22 по 6

Кроме этого, отключения запланированы с 27 июня по 11 июля:
с 27 по 11

С полным списком домов, где запланированы отключения горячей воды можно здесь.

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