Елена Синица Менее половины жителей Пермского края довольны своими условиями труда Недовольных больше всего среди медиков и фармацевтов Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Только 11% жителей Пермского края оценивают свои условия труда на пять баллов из пяти возможных. Чаще всего максимальную оценку давали представители высшего менеджмента (28%), маркетологи и ИТ-специалисты (по 25%). Такие данные приводит портал по поиску работы hh.ru.

На четвёрку оценили свои условия труда ещё 34% жителей, а порядка 32% поставили отметку «удовлетворительно». При этом 18% жителей региона считают, что их условия труда заслуживают только двух баллов из пяти, а ещё 3% и вовсе поставили единицу. Недовольных больше всего среди медиков и фармацевтов.





Примечательно, что 67% опрошенных готовы смириться с условиями, если будут получать высокую заработную плату. Такое условие чаще всего отмечали строители (82%) и маркетологи (80%).





Примерно 40% респондентов простят компании плохие условия труда при дружном и сплоченном коллективе, 12% — из-за страха поиска новой работы, 7% — ради сохранения хороших отношений с начальством. Ни при каких обстоятельствах мириться с плохими условиями труда не стали бы 19% опрошенных.

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