Елена Синица В Пермском крае выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровели ещё 45 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших 11 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Новые случаи зафиксированы в Перми, Березниках, Кизеле, Краснокамском, Чусовском, Верещагинском, Красновишерском и Соликамском городских округах.





За эти же сутки госпитализировано 12 человек. Вылечились от коронавируса 45 человека, умерло двое.

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