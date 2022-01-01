Елена Синица Пермский приют для кошек «Матроскин» могут закрыть Причина — размещение приюта в жилом доме Поделиться Твитнуть

Фото: приют "Матроскин"

Пермский приют для кошек «Матроскин» могут закрыть. Об этом сообщается в социальных сетях приюта.

Поясняется, что вчера в приюте была проверка прокуратуры Дзержинского района по требованию городской прокураторы. Проверка проводилась по факту размещения приюта в подвальном помещении жилого дома. Согласно № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» приюты не имеют права располагаться в жилых домах.

Помещение для приюта приобреталось в 2018 году, то есть до введения этого запрета, отмечается в сообщении. Прокуратура должна вынести представление 22 июня.

«Нет никаких сомнений в том, что нас ожидает полная или частичная приостановка деятельности в текущем помещении. Также мы почти уверены в административном штрафе. Следить за соблюдением законов — работа прокуратуры», — говорится в посте.







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