Судебные приставы в Перми изъяли у местной жительницы ребёнка Несовершеннолетнего поместили в реабилитационный центр Поделиться Твитнуть

Судебные приставы по Свердловскому району Перми УФССП России по Пермскому краю исполнили решение суда об изъятии 15-летнего подростка из неблагополучной семьи.

В суде установлено, что мать мальчика злоупотребляет алкогольными напитками, страдает психическими расстройствами, и её поведение угрожает здоровью и жизни несовершеннолетнего.

На момент изъятия ребёнка в квартире находился лишь сожитель матери. Подростка в сопровождении сотрудников органов опеки доставили в реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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