Елена Синица
Краевое правительство и «Почта России» заключили соглашение о сотрудничестве
На площадке Петербургского международного экономического форума-2022 (ПМЭФ) Правительство Пермского края и АО «Почта России» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Поясняется, что документ предполагает развитие на территории региона почтовой связи и усиление её роли в округах для повышения качества жизни граждан. Кроме этого, планируется реализовывать экономический потенциал региона.
Соглашение позволит строить новые логистические мощности госкомпании, а также приводить в нормативное состояние отделения Почты России в регионе, отметил губернатор края Дмитрий Махонин.
Гендиректор акционерного общества Максим Акимов поблагодарил краевое правительство за эффективное сотрудничество в реализации планов.
Соглашение подписано на срок до 31 декабря 2025 года.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.