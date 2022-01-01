Елена Синица Краевое правительство и «Почта России» заключили соглашение о сотрудничестве Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На площадке Петербургского международного экономического форума-2022 (ПМЭФ) Правительство Пермского края и АО «Почта России» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Поясняется, что документ предполагает развитие на территории региона почтовой связи и усиление её роли в округах для повышения качества жизни граждан. Кроме этого, планируется реализовывать экономический потенциал региона.

Соглашение позволит строить новые логистические мощности госкомпании, а также приводить в нормативное состояние отделения Почты России в регионе, отметил губернатор края Дмитрий Махонин.

Гендиректор акционерного общества Максим Акимов поблагодарил краевое правительство за эффективное сотрудничество в реализации планов.

Соглашение подписано на срок до 31 декабря 2025 года.





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