Елена Синица В Прикамье в девяти учреждениях выявили нарушения при организации питания школьников Организаторам питания и директорам школ внесены представления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Октябрьском районе региона в девяти школах выявили нарушения при организации питания. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В частности, не соблюдались условия хранения продуктов, использовались продукты с истекшим сроком годности, помещения и оборудование для приготовления пищи находились в ненормативном состоянии.

В результате организаторам питания и директорам школ внесли представления. Устранение нарушений на контроле у прокуратуры.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.