«Уралкалий», «Уралхим» и Всероссийское общество охраны природы заключили соглашение о сотрудничестве Поделиться Твитнуть

ПАО «Уралкалий», АО «ОХК «Уралхим» и Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы» (ВООП) в рамках Петербургского международного экономического форума заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве.

Соглашение направлено на совместное развитие природоохранной деятельности, системы охраны окружающей среды и рационального природопользования, на повышение уровня ответственности в вопросах охраны окружающей среды и формирование бережного отношения к природе, а также на минимизацию негативного воздействия производства на окружающую среду и формирование экологической культуры.

Среди основных направлений сотрудничества:

организация и проведение совместных тематических мероприятий, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду; реализация национальных государственных программ, находящихся в сфере интересов компаний и ВООП; проведение специалистами ВООП независимых экспертных оценок, технологических и экологических экспертиз; развитие экологического туризма и реализация программ по сохранению биологического разнообразия.

«Уралкалий» (www.uralkali.com/ru) — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 12 000 сотрудников.

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