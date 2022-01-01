«Уралкалий», «Уралхим» и Всероссийское общество охраны природы заключили соглашение о сотрудничестве
ПАО «Уралкалий», АО «ОХК «Уралхим» и Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы» (ВООП) в рамках Петербургского международного экономического форума заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве.
Соглашение направлено на совместное развитие природоохранной деятельности, системы охраны окружающей среды и рационального природопользования, на повышение уровня ответственности в вопросах охраны окружающей среды и формирование бережного отношения к природе, а также на минимизацию негативного воздействия производства на окружающую среду и формирование экологической культуры.
Среди основных направлений сотрудничества:
«Уралкалий» (www.uralkali.com/ru) — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 12 000 сотрудников.
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