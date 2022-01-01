В Пермском крае ожидаются сильные дожди и грозы Об ухудшении погоды в пятницу, 17 июня, предупредили в МЧС Поделиться Твитнуть

В МЧС предупредили жителей Пермского края о неблагоприятных погодных условиях 17 июня. Об этом сообщает ВЕТТА.

По прогнозам синоптиков, в пятницу на территории Прикамья местами днём пройдёт сильный дождь, ожидаются грозы. При грозе порывы ветра будут достигать 18 м/с.

Температурный фон при этом не изменится. В регионе ожидается до +22 градусов.

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