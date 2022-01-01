В Перми вынесли приговор директору организации за совершение коммерческого подкупа Поделиться Твитнуть

В Ленинском райсуде Перми вынесен приговор директору коммерческой организации. Он признан виновным в совершении коммерческого подкупа. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что виновный в целях победы на аукционе с Краевой детской клинической больницей обратился к одному из участников торгов, предложив 300 тыс. руб. за отказ от участия в нём. Бизнесмен сообщил о данном факте в полицию. Передача денег проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере 1 млн руб. в доход государства, сумма подкупа в полном объёме конфискована в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

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