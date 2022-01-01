Анна Брюханова Монумент «Героям фронта и тыла» на эспланаде восстановит ООО «Росмаш» Подрядчик согласился провести работы за 4 млн руб. Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Найден подрядчик на реставрацию объекта культурного наследия «Монумент «Героям фронта и тыла» в Перми. По результатам конкурса работы проведёт ООО «Росмаш». Памятник отремонтируют по максимальной стоимости — за 4 млн руб. Итоги тендера представлены на портале госзакупок.

На конкурс заявилось всего три участника. Второе и третье места заняли ООО «Бизнес-Строй» и ООО «Реставратор», последний также разработал научно-проектную документацию по объекту.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет восстановить облицовку из красного гранита на постаменте и лестнице, очистить медные поверхности, в том числе мемориальные доски. Необходимо также полностью обновить штукатурку и облицовочный гранит стилобата, отремонтировать металлические конструкции и благоустроить монумент.

Срок реставрации постамента — 90 дней с момента заключения контракта, 30 из которых отведены на получение разрешения на проведение работ. Гарантийный срок составляет 60 месяцев. На данный момент договор не заключён.

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