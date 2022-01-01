Мария Сыропятова Постамент памятника «Героям фронта и тыла» на эспланаде Перми планируют отреставрировать до сентября Стоимость работ оценена в 4 млн руб. Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Летом 2022 года мэрия Перми планирует отреставрировать постамент объекта культурного наследия «Монумент «Героям фронта и тыла» на эспланаде. Конкурс на эти работы объявлен на портале госзакупок.

Потенциальный подрядчик должен провести ремонтно-восстановительные работы по облицовке красным гранитом постамента и лестницы, очистить медные мемориальные доски и отмыть сам постамент от загрязнения и пыли. Также должна быть заменена штукатурка на внутренних поверхностях постамента и лестницы, заново облицован гранитными плитами трёхступенчатый стилобат (верхняя поверхность постамента), отремонтированы внутренние несущие металлические конструкции, обустроена архитектурная подсветка и восстановлено благоустройство.

Начальная (максимальная) стоимость работ — 4 млн руб. Заявки принимаются до 6 июня.

Напомним, открытие монумента «Героям фронта и тыла» состоялось 9 мая 1985 года в честь 40-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне. Открыт он был по инициативе и на средства предприятий Перми. Автор скульптурной композиции В.М. Клыков, архитекторы Р.И. Семерджиев и В.И. Снегирёв. Основная конструкция памятника состоит из трёх шестиметровых фигур: рабочего, который выковал щит; воина, принявшего меч и уходящего на фронт, и центральной, объединяющей композицию фигуры Родины Матери, благословляющей на борьбу с врагом. Фигуры были отлиты на Пермском машиностроительном заводе им. Ленина (сейчас «Мотовилихинские заводы») и подарены городу.

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