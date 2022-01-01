Пермяки стали покупать проездные в четыре раза чаще Поделиться Твитнуть

По итогам первых пяти месяцев действия нового тарифного меню в Перми количество оплат по транспортным картам составило 42% от всех видом оплат. Отметим, что в 2021 году этот показатель составлял 10,4%. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.

В ведомстве подсчитали, что общая экономия для пассажиров при этом составила 291 млн руб., ведь покупая проездную транспортную карту, можно сэкономить до 50% от оплаты проезда.

Самым популярным проездным является льготный безлимитный проездной на месяц (за пять месяцев его купили более 137 тыс. раз), на втором месте гражданский проездной на месяц (38 тыс. раз).

В этом году в девять раз чаще стали покупать безлимитный проездной на 12 месяцев (продан 691 такой документ).

Напомним, в Законодательное собрание Пермского края внесён законопроект о пятикратном повышении штрафа за безбилетный проезд с 500 руб. до 2,5 тыс. руб. В департаменте транспорта администрации Перми отмечают, что эта мера, наряду с увеличением проверок контролёров, призвана сформировать у пассажиров отношение к оплате проезда как к обязательному действию.





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